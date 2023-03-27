Культура 27 марта 2023, 14:29 Собянин сообщил о реконструкции 85 зданий театров в Москве за последние 10 лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил о реконструкции 85 зданий театров в столице за последние 10 лет. Об этом написало ИА НСН.

В 2011 году власти выяснили, что лишь четверть столичных театров находятся в хорошем состоянии, другим был нужен ремонт или полная реконструкция. По словам Собянина, каждый проект ремонта или реконструкции разрабатывается с учетом истории места и замыслов художественного руководителя.

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«У нас великая режиссерская школа, прекрасные артисты, талантливые и преданные своему делу работники театров, и задача правительства Москвы заключается в том, чтобы они имели максимум возможностей для реализации», — написал он.