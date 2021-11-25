Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации Дома Кеворкова — усадьбы конца XVIII века. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на сайта мэра.

Он уточнил, что реставрация почти закончена. Отремонтированы фасад, кровля, карнизы и пилястры. Установлены двери и окна.

«После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия», — рассказал Собянин.