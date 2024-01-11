Культура 11 января 2024, 14:23 Собянин рассказал о проекте для московских школьников «Театральное закулисье» Собянин: школьники Москвы посетили 18 экскурсий проекта «Театральное закулисье» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В рамках проекта «Театральное закулисье» прошла серия из 18 экскурсий в театры для московских школьников. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на экскурсиях в Московской театральной школе Олега Табакова школьники не только увидели учебный театр, но и приняли участие в мастер-классе, где ознакомились с методикой подготовки актеров по системе Станиславского.

Реклама

В Театре кукол имени С. В. Образцова им рассказали о многогранности мирового кукольного театра и профессиях художника-оформителя и бутафора.

Музей Московского Художественного академического театра (МХАТ) дал детям возможность увидеть мемориальный кабинет В. И. Немировича-Данченко, гримерку К. С. Станиславского и устройство сцены.

Собянин уточнил, что проект запустили в 2023 году для участников «Содружества школьных театров Москвы». В него вошло 690 организаций, в которых занимаются 22 тысячи детей. Многие из них начали подготовку к фестивалю «Живая сцена». Заявки на участие в нем будут принимать до 15 января, а победители получат гранты на развитие своих театров.

Ранее школьники и студенты из Москвы изучили архивные документы выдающихся артистов и культурных деятелей. Детей заинтересовали Всеволод Пудовкин, Владимир Немирович-Данченко и Антон Чехов.