Собянин рассказал о пользе акции «ПаркАрт»

Москва признана самым зеленым мегаполисом мира. Акция «ПаркАрт» способствует сохранению здоровья деревьев и помогает украсить город. В рамках акции художники расписывают повреждения на деревьях. О преимуществах данной акции рассказал мэр города Сергей Собянин, сообщило "Утро.ру".

«Акция „ПаркАрт“ выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы», — заявил мэр столицы.

В своем блоге мэр рассказал о том, как проходит данная акция. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» выявляют деревья, которые нуждаются в лечении. Трещины, дупла и другие раны на деревьях проходят специальную обработку. После этого их покрывают слоем грунта. Когда все необходимые подготовительные работы проведены, к делу приступают художники.

Принять участие в акции может любой желающий. Художники расписывают деревья акриловой краской, которая не только создает красивое визуальное оформление, но и продлевает жизнь деревьям.

Акция начала свою работу в 2016 году в ВАО. Сейчас в акции принимают участие множество парков по всей Москве.