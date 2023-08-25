Культура 25 августа 2023, 18:55 Собянин рассказал, какие памятники отреставрируют в Москве Мэр Москвы Собянин: девять памятников и скульптур отреставрируют в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Девять скульптур и памятников культурного наследия отреставрируют в столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Шесть памятников находятся в центральных районах города. Среди них — мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке, бронзовый бюст М. В. Фрунзе на Суворовской площади, памятник Н. К. Крупской на площади Сретенские Ворота.

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Собянин отметил, что программа реставрации началась в 2011 году. С тех пор восстановили и отремонтировали более двух тысяч памятников архитектуры. Также в городе открыли новые музеи и восстановили многие исторические объекты, например, Северный речной вокзал и старое промышленное здание ГЭС-2, ставшее Домом культуры.

Город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических богатств. Сергей Собянин

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