Культура 24 января 2024, 12:32 Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Башмета Мэр Москвы Собянин поздравил с 71-летием народного артиста СССР Юрия Башмета Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Советскому и российскому альтисту, дирижеру, педагогу, общественному деятелю и народному артисту СССР Юрию Башмету 24 января исполнился 71 год. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил именинника с праздником. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте столичного правительства.

«В музыкальном мире вас знают и любят как выдающегося альтиста и дирижера. Ваши выступления собирают аншлаги на ведущих концертных площадках Москвы и других городов России и зарубежья, приносят людям радость встречи с прекрасным», — написал мэр.

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Глава города назвал международный фестиваль искусств, который проводит Башмет, украшением зимнего культурного сезона в Москве. Он подчеркнул, что во время мероприятия раскрываются новые таланты, а у зрителей появляется возможность увидеть замечательные постановки.

Юрий Башмет родом из Ростова-на-Дону. В 1971 году стал выпускником Львовской средней спецмузыкальной школы-интерната имени Саломеи Крушельницкой по классу альта. Спустя пять лет будущий артист окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

На днях Башмет получил удостоверение доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина. Документ вручили в центральном избирательном штабе в Гостином Дворе.