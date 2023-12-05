Культура 05 декабря 2023, 09:07 Собянин поздравил с 82-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой Собянин: разгром фашистов у Москвы навеки вписан в героическую летопись Отчизны Битва за Москву. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. / РИА «Новости»

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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех горожан с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

«Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны», — подчеркнул градоначальник.

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Мэр города также напомнил, что заслуга бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы останется в сердцах навсегда, а пример фронтовиков и тружеников тыла мотивирует людей преодолевать трудности и идти к победе сегодня.

Собянин поблагодарил ветеранов за драгоценные уроки храбрости и смелости и добавил, что Россия гордится воинами тех лет. Он пожелал им никогда не терять бодрость духа, сохранять сердечное тепло и благополучие и прожить долго.

В честь памятной даты покажут светотехническое шоу «День Победы» в павильоне «Макет Москвы» 5 и 9 декабря.