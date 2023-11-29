Культура 29 ноября 2023, 17:19 Собянин поздравил актрису Нину Гребешкову с днем рождения Мэр Москвы Собянин направил поздравительную телеграмму актрисе Нине Гребешковой РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму актрисе Нине Гребешковой в честь ее 93-го дня рождения. Она появилась на официальном сайте столичного правительства.

«Созданные Вами замечательные женские образы полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа», — написал мэр.

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Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и получила образование в ВГИКе. Она работала в театре-студии и сыграла множество ролей в известных фильмах. Особо заметной стала ее работа в комедиях Леонида Гайдая, таких как «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Не может быть!». Кроме того, она приняла участие в множестве других фильмов, которые также получили признание и любовь зрителей.

Звание заслуженной артистки России присвоили Нине Гребешковой в 2001 году.