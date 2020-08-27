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    27 августа 2020, 18:21

    Собянин открыл комплекс для хранения реквизита театра и музеев

    Дарья Морозова

    Складской комплекс для хранения реквизита и декораций театров и музеев появился в Москве. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы Сергея Собянина.

    Уточняется, что в учреждении также есть цеха для реконструкции реквизита. Комплекс площадью 34 гектара располагается на Калужском шоссе вблизи деревни Юрово. По мнению Собянина, это повысит эффективность работы театров и музеев, так как им не придется искать дополнительную площадь для хранения необходимых вещей.

    Новости SMI.FM