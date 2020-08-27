Собянин открыл комплекс для хранения реквизита театра и музеев

Уточняется, что в учреждении также есть цеха для реконструкции реквизита. Комплекс площадью 34 гектара располагается на Калужском шоссе вблизи деревни Юрово. По мнению Собянина, это повысит эффективность работы театров и музеев, так как им не придется искать дополнительную площадь для хранения необходимых вещей.