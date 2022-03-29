Собянин: около 1800 памятников архитектуры отреставрировано в Москве за 11 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве было отреставрировано 1 797 объектов культурного наследия за последние 11 лет. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что работы по реставрации велись на 620 объектах. В данный момент на 249 из них реставрация закончена.

В прошлом году прошла самая крупная в мире программа реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культуры.

Отмечается, что средства на реставрацию выделяют из городского и федерального бюджетов, а также также в этом участвуют частные инвесторы и меценаты.