Культура 09 июня 2023, 17:08 Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация» Сергей Собянин: заявки на конкурс «Московская реставрация» принимают до конца сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Заявки на конкурс «Московская реставрация» принимаются до конца сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он сообщил, что конкурс проводится в 13-й раз. В нем смогут принять участие специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия. Реставрацию объектов необходимо закончить в 2022-2023 годах. Награждение победителей состоится в конце года.

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Собянин также предложил москвичам отдать голос за лучший объект реставрации в проекте «Активный гражданин».

Ранее в столице отремонтировали Шипиловский дворец бракосочетаний.