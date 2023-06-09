09 июня 2023, 17:08
Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация»
Сергей Собянин: заявки на конкурс «Московская реставрация» принимают до конца сентября
Заявки на конкурс «Московская реставрация» принимаются до конца сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Он сообщил, что конкурс проводится в 13-й раз. В нем смогут принять участие специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия. Реставрацию объектов необходимо закончить в 2022-2023 годах. Награждение победителей состоится в конце года.
Реклама
Собянин также предложил москвичам отдать голос за лучший объект реставрации в проекте «Активный гражданин».
Ранее в столице отремонтировали Шипиловский дворец бракосочетаний.
Реставрация
Сергей Собянин
конкурсы
Москва 2023
Реклама
Реклама