Собчак раскритиковала фильм «Союз спасения»

В программе «Осторожно, Собчак» на личном YouTube-канале звезда обсудила российский фильм с экспертами. По мнению ведущей, время выхода картины выбрали неудачное, ведь в новогодние праздники зрители хотят видеть что-то более веселое. Она также подчеркнула, что, возможно, не смогла понять некоторые детали. Поэтому Собчак поинтересовалась, что хотел показать режиссер.

Среди приглашенных специалистов находилась кинокритик Зинаида Пронченко. Она уточнила, что фильм пока собрал 600 миллионов рублей, а на его создание потратили на сто миллионов больше.

Обычно успешные картины приносят доход в два раза больше расхода.

Пронченко подчеркнула, что сценарий в «Союзе спасения» не наблюдается, а история декабристов остается непонятной. Критик обратила внимание и на музыку в фильме. По ее словам, это говорит о слабой режиссуре.