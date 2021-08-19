Собака получит гонорар в МХАТ имени Горького больше, чем Бузова

Собака сыграет волка в спектакле в МХАТ имени Горького. Ее гонорар будет больше, чем у Ольги Бузовой. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что пес появится на сцене театра не в первый раз. Он уже участвовал в спектакле «Лавр». Его гонорар за три выступления составил 140 тысяч рублей. Его работой остались довольны. Поэтому теперь оплата вырастет, и пес получит 234 250 рублей за четыре спектакля.

Ольга Бузова заработала в театре 234 044 рубля. Правда, она сыграла всего два спектакля.

Также уточняется, что ведущей оплачивали репетиции отдельно, поэтому общая сумма ее заработка составила 446 810 рублей.

Ранее информация о том, что актеры МХАТ имени Горького объявили руководству бойкот из-за участия Ольги Бузовой в одном из спектаклей появилась в СМИ. Однако пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина опровергла эти слухи. По ее словам, подобные сведения являются дезинформацией.

Она отметила, что информации о том, кто объявил бойкот и в каком формате он будет проходить, не поступало. Мусина-Пушкина добавила, что подобные новости не являются пиар-ходом со стороны театра, так как на данный момент труппа находится в отпуске.