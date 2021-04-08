Музыкант Will.i.am презентовал медицинскую маску со встроенными наушниками

Исполнитель Will.i.am представил свою разновидность медицинской маски. Вещь была разработана совместно со своим технологическим партнером: корпорацией Honeywell, сообщает ToDay News Ufа.

Устройство создали из ткани и силикона, его назвали Xupermask. Разработанная маска имеет светодиодную подсветку, микрофон добавили с функцией шумоподавления, что позволяет взаимодейстовать с другими людьми при надетой маске, также имеется крепление для беспроводных наушников.

Кепление маски стандартное, как и у аналогичных медицинских предметов. Имеются заушные ремешки, которые позволяют варьировать прилегание к лицу. Воздух фильтруют HEPA-фильтры, они прогоняют встроенные трехскоростные вентиляторы.

Встроенный аккумуляторный блок может работать до семи часов без перерыва, а также можно подзарядить маску во время ношения аксессуара. Над маской работал дизайнер Хосе Фернандес. Технологичная маска доступна в нескольких цветах: черно-оранжевом и бело-серо-оранжевом цветах.