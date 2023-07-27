Культура 27 июля 2023, 10:26 Снос памятников Пушкину и генералу Ватутину в Полтаве попал на видео Рабочие в Полтаве демонстрировали памятники Пушкину и генералу Ватутину

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Полтавский горсовет распорядился снести памятники поэту Александру Пушкину и Герою СССР, генералу Николаю Ватутину. Коммунальные службы демонтировали их и погрузили в машину. Кадры с места демонтажа показал в своем Telegram-канале секретарь городского совета Андрей Карпов.

Памятники, разрисованные вандалами красной и белой краской, сняли с постаментов при помощи крана. Бюст Александру Пушкину и фигуру генерала Николая Ватутина с привязанными тросами перенесли на платформу грузовика.

Секретарь городского совета Полтавы Андрей Карпов / Telegram Секретарь городского совета Полтавы Андрей Карпов / Telegram Секретарь городского совета Полтавы Андрей Карпов / Telegram Секретарь городского совета Полтавы Андрей Карпов / Telegram

Городской совет Полтавы постановил кроме памятников Александру Пушкину и Николаю Ватутину снести скульптуру героя обороны Полоцка во время Великой Отечественной войны Алексея Зыгина.

В Киеве начали работы на монументе «Родина-мать». Власти решили заменить герб СССР украинским трезубцем. К демонтажу готовились несколько дней, а новый символ отлили из импортной стали — качество местной не устроило Минкульт.