Снос памятника Коневу в Праге оскорбил всех погибших во Второй мировой войные — эксперт
Инициаторов сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге следует наказать санкциями. Это оскорбляет память не только самого маршала, но и всех погибших во времена Второй мировой войны — считает сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, «позиция России заключается в том, чтобы отстаивать политическую значимость этого памятника в самой Праге».
«Есть такое понятие: места памяти. Неслучайно именно в этом месте поставлен памятник Коневу», — объяснила Беспалова.