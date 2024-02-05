Культура 05 февраля 2024, 16:19 «Сноб»: в 2024 году стоит следить за проектами молодого режиссера Коломейца

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Психологическая драма «Свет», снятая режиссером Антоном Коломейцем, стартует в прокате 22 февраля. Работы деятеля культуры выглядят многообещающе. «Сноб» посоветовал любителям кино обратить внимание на проекты молодого специалиста в 2024 году.

Коломеец — выпускник мастерской В. И. Хотиненко во ВГИКе. В полном метре он дебютировал с картиной «Ваш репетитор», которая получила одобрение критиков. Режиссер был задействован в написании сценария к сериалу «Чики», что принесло ему первую известность.

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Новый фильм Коломейца отметили главным призом на фестивале «Выборг».