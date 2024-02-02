Культура 02 февраля 2024, 11:30 «Сноб»: «Три мушкетера: Миледи» выйдет в российский прокат 8 февраля

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В российский прокат в следующий четверг, 8 февраля, выходит вторая часть новой экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера: Миледи». Об этом сообщил «Сноб».

Первая часть киноадаптации французского кинорежиссера Мартена Бурбулона «Три мушкетера: Д’Артаньян» вышла в 2023 году и получила неплохие рецензии критиков. Фильм закончился на похищении Констанции.

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Вторая часть расскажет о том, как главный герой объединяется с таинственной Миледи, чтобы спасти возлюбленную. В главных ролях по-прежнему снимаются Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин.

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