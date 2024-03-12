Культура 12 марта 2024, 01:25 Снявшая «Простые вещи» и «Шультес» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу Оператор-постановщик Марина Горностаева умерла от рака в 49 лет РИА «Новости»

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Оператор-постановщик Марина Горностаева, снявшая фильм «Простые вещи», скончалась в карете скорой помощи, не доехав до больницы «буквально 10 минут». Ей было 49 лет. Об этом сообщило ИА «Регнум».

«Марина умерла от рака легкого 10 марта. Ей стало плохо, вызвали скорую, но не доехали до больницы буквально 10 минут, чтобы врачи попытались ей помочь», — рассказал ее близкий друг Сергей.

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По словам мужчины, у Горностаевой остался несовершеннолетний сын. Ребенок останется под опекой крестного.

Он также добавил, что церемония прощания состоится 12 марта в Одинцово.

Марина Горностаева окончила операторский факультет ВГИКа в 2002 году. Среди ее работ художественный фильм «Простые вещи», сериалы и документальные проекты, в числе которых «Шультес» и «Российский хоккей. Сила внутри». Последний вышел в прошлом году. В нем участвовали такие известные российские хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие.