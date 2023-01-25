Культура 25 января 2023, 09:51 Снятые в России фильмы впервые собрали больше половины всей кассы года РБК: прокат российских фильмов собрал больше половины годовой кассы кинотеатров РИА «Новости»

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В прошлом году половина выручки кинотеатров состояла из проката российских фильмов. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на отчет Фонда кино.

По их данным, доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года достигла 52,1%. Это произошло впервые с 2015 года. В более поздних периодах Фонд кино не публиковал подобную аналитику.

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По данным РБК, такое соотношение в доходе прокатчиков связано с уходом из РФ крупных кинокомпаний. Те запретили показ своих лент на российских офлайн и онлайн-площадках.

Авторы материала отметили, что в абсолютных значениях увеличение доходов от проката российских фильмов не превышает двух миллиардов рублей. За год выручка увеличилась только на 18,5%. Если в 2021 году от показа российских лент кинотеатры заработали 10,4 миллиарда рублей, то в 2022-м — 12,3 миллиарда рублей.

При этом уход иностранных компаний не создал максимум в денежном выражении в доходе от проката работ режиссеров из РФ. По данным РБК, российские ленты зарабатывали больше даже во время конкуренции с зарубежными фильмами.