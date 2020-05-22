«Снейк» Хакимов объявил о своем онлайн-концерте в конце мая
Музыкант групп The MATRIXX и «Наив» Дмитрий «Снейк» Хакимов объявил в соцсетях о своем грядущем онлайн-концерте. Артиста процитировало ИА НСН.
Хакимов напомнил, что из-за режима самоизоляции музыканты лишились возможности выступать перед своими поклонниками вживую. Остался лишь онлайн-формат. Артист выразил уверенность, что удастся найти новые опции и «фишки», чтобы транслировать свое творчество в массы.
«А уже 27 мая мы „МЭD DОГом“ сыграем живое шоу в программе „Настоящая музыка“. Сделаем все мощно и жирно, так что экраны мониторов и телефонов повзрываются», — пообещал «Снейк».