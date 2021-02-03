Снайдер включил Джокера в режиссерскую версию «Лиги справедливости»

В «Лиге Справедливости» Зака Снайдера появится Джокер. Сцены с персонажем доснимали в 2020 году. Его не было в первоначальном варианте фильма.

Режиссер опубликовал кадр с Джокером в Twitter, отметив в сообщении Джареда Лето. Он играл злодея в «Отряде самоубийц». Упомянул Снайдер и режиссера этой ленты Дэвида Эйра.

«Вы создали удивительного персонажа. Для нас честь, что наши миры столкнутся», — написал создатель «Лиги Справедливости».

Сколько экранного времени Джокеру отвели в режиссерской версии картины, неизвестно. Зак Снайдер, уточнил портал DTF, отснял четыре минуты дополнительного материала. В них также появится Дефстроук, которого сыграет Джо Манганьелло.

Режиссерскую версию «Лиги Справедливости» начнут показывать в марте в онлайн-кинотеатре HBO Max. Фильм длится четыре часа. Сначала его хотели разбить на четыре часовых эпизода, но потом решили выпустить целиком.

С момента выхода «Лиги» в прокат прошло уже более трех лет. Финальную версию картины делал Джосс Уиндон. Снайдер и его супруга покинули проект после самоубийства дочери.