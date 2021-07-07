Снайдер опубликовал кадры со съемок сериала «Армия воров»

Американский режиссер Зак Снайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте кадры со съемок сериала «Армия воров». Сериал станет предысторией зомби-экшена «Армия мертвецов». Об этом сообщило РИА ФАН.

Приквел расскажет о вспышке неизвестного вируса, который превращает людей в зомби. Главным героем сериала стал взломщик Людвиг Дитер. Главный герой должен будет взломать сейфы и выкрасть их содержимое. Создатели расскажут о том, как Дитер попал в США.

Роль Дитера досталась Маттиасу Швайгхеферу, который также выступил в качестве режиссера сериала.Сценаристами фильма стали Зак Снайдер и Шэй Хаттен. Посмотреть сериал можно будет на платформе Netflix.