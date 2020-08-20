Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

Оказывается, на рисунке да Винчи изобразил сердце человека с сетью волокон. По его мнению, они согревают кровь.

Современные исследователи только сейчас установили истинную роль этой структуры. Научное название данных волокон — трабекулы миокарда. Ученые проанализировали 25 тысяч снимков сердца, сделанных с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

«Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мышцы внутри сердца полтысячелетия назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека», — рассказали авторы.

Выяснилось, что сеть волокон расположена между быстро текущей кровью внутри сердца и сокращающейся сердечной мышцей. Благодаря трабекулам кровь лучше проходит через главную мышцу. Люди с большим количеством «волокон» реже страдают от сердечной недостаточности.

Это заболевание — одна из главных причин смертности в мире. В Великобритании от него страдают 920 тысяч человек. Новая информация поможет в разработке эффективных методов терапии.

Количество трабекул не является врожденным, отметили исследователи. Регулярные физические упражнения повышают их количество и, соответственно, улучшают тонус сердца.