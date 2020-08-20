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    20 августа 2020, 10:53

    Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

    Алена Макаренко

    Раскрыт смысл рисунка итальянского ученого и изобретателя Леонардо да Винчи. Пятьсот лет назад ему удалось нарисовать сложные мышцы внутри сердца. Научную теорию представителя эпохи Возрождения доказали сотрудники Имперского колледжа Лондона. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24» со ссылкой на Nature.

    Оказывается, на рисунке да Винчи изобразил сердце человека с сетью волокон. По его мнению, они согревают кровь.

    Современные исследователи только сейчас установили истинную роль этой структуры. Научное название данных волокон — трабекулы миокарда. Ученые проанализировали 25 тысяч снимков сердца, сделанных с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

    «Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мышцы внутри сердца полтысячелетия назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека», — рассказали авторы.

    Выяснилось, что сеть волокон расположена между быстро текущей кровью внутри сердца и сокращающейся сердечной мышцей. Благодаря трабекулам кровь лучше проходит через главную мышцу. Люди с большим количеством «волокон» реже страдают от сердечной недостаточности.

    Это заболевание — одна из главных причин смертности в мире. В Великобритании от него страдают 920 тысяч человек. Новая информация поможет в разработке эффективных методов терапии.

    Количество трабекул не является врожденным, отметили исследователи. Регулярные физические упражнения повышают их количество и, соответственно, улучшают тонус сердца.

    Новости SMI.FM