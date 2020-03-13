«Смотреть и слушать всем!» Итальянский певец остался в восторге от песни Little Big на Евровидении

Исполнитель из Италии Стефано Дженовезе оценил песню Uno, с которой российский коллектив Little Big поедет на Евровидение. По мнению собеседника «360», у России есть все шансы, чтобы выиграть конкурс.

«После прослушивания песни и просмотра видео, хочу сказать: песня очень приятная на слух, и видео хорошее. Я верю, что Россия может выиграть Евровидение. Всем русским друзьям удачи! Смотрите и слушайте это видео, потому что очень красивое. Привет из Италии!» — сказал музыкант.

Накануне Little Big представила номер, с которым будет представлять страну на Евровидении. Песню Uno за сутки посмотрели более шести миллионов человек. На конкурс вместе с коллективом поедут солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия и Юрий Музыченко из The Hatters.

Евровидение состоится 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), если в последний момент его не отменят из-за коронавируса.