«Майор Гром: Чумной доктор»: причины смотреть и не смотреть

Премьерный показ фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» прошел в столице. В картине уже нашли большое количество заимствований из голливудских работ. Но посмотреть новую ленту все же стоит.

Фильм Олега Трофима выйдет в кинотеатрах 1 апреля. Его сюжет основан на истории одноименного комикса. Действия фильма происходят в альтернативном Петербурге. В городе начинает орудовать некий Чумной доктор, воюющий с недобросовестными представителями элиты. Раскрыть его личность пытается майор полиции Игорь Гром.

По словам обозревателя DTF, главный герой истории похож на персонажа «V — значит Вендетта». При этом характер постановки драк аналогичен «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Но это далеко не все заимствования из Голливуда. Такую схожесть с другими фильмами автор статьи отнес к минусам «Майора Грома». Кроме того, журналист добавил в этот список предсказуемость сюжета и скомканность третьего акта. Однако в фильме нашелся и ряд плюсов.

«Если вы давно хотели посмотреть массовый российский фильм без „чернухи“ и депрессивной атмосферы, то „Майор Гром“ — для вас», — подчеркнул обозреватель.

Он пояснил, что в ленте ему понравится стильный и яркий визуальный ряд. Также фильм располагает хорошей актерской игрой и выделается среди других российских блокбастеров. По словам автора материала, «Майора Грома» интересно смотреть, поэтому время перед экраном пролетает незаметно.