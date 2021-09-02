СМИ: выступление Maruv на разогреве у Maneskin сорвалось из-за итальянских рокеров

Рок-группа Maneskin не дала выступить певице Maruv, которая должна была петь на разогреве перед итальянцами. Организаторы выбрали ее среди нескольких кандидатур, но на сцену украинская артистка так и не поднялась.

Концерт Maneskin состоялся 31 августа в ГУМе, сообщил Super.ru в Telegram. Выход Maruv на сцену сначала откладывали, а потом заявили, что итальянские рокеры отказались от какого-либо разогрева.

Maruv, которая многим попалась на глаза, в итоге покинула площадку.

Свое недовольство организаторам высказали и фанаты Maneskin, которых на выступление не пустили. Журналисты в свою очередь пожаловались на сорванные с рок-группой интервью.

Например, подкаст «Нежный редактор» отменили, когда Татьяна Мингалимова уже ждала итальянцев перед камерами. Без аргументов день в день свернули и часовую беседу с Ксенией Собчак.

Недовольные посоветовали Maneskin пересмотреть позицию насчет «менеджмента». Однако достоверной информации об ответственных за срыв договоренностей нет: либо так ведет себя лейбл, либо помощники музыкантов, либо сами рокеры.