СМИ: вторая часть «Капитана Марвел» выйдет в 2022 году

В 2022 году на киноэкраны выйдет вторая часть фильма «Капитан Марвел». Работу над сиквелом уже начали. События картины будут происходить в наши дни.

Сценарий для продолжения «Капитана Марвел» должна написать Меган Макдоннел. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. Сейчас она работает над сериалом «Ванда/Вижн» для Disney+. С ней уже ведутся переговоры, которые, указано в материале, находятся в завершающей стадии.

В Disney заявили о том, что режиссером второй части «Капитан Марвел» видят женщину. Постановщиков оригинального фильма Анну Боден и Райана Флека хотят привлечь для работы над сериалами Disney+.

Вокруг какого события будет развиваться сюжет сиквела, неизвестно. Ясно только, что все происходит в наши дни, а не в 1990-е.

Издание уверяет, что фанаты киновселенной Marvel смогут увидеть новый фильм уже в 2022 году. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

В 2019 году на экраны вышел оригинальный «Капитан Марвел». Главную роль в фильме сыграла Бри Ларсон. Картина собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.

После Нового года в Сети появился новый трейлер блокбастера «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон. Лента станет 24 фильмом, который снят по мотивам комиксов Marvel.