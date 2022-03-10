СМИ: в Россию не продадут права на новые бразильские сериалы

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo решил временно приостановить свое сотрудничество с российскими партнерами. Среди прочего, он не будет продавать в Россию права на показ своих сериалов.

О решении холдинга сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на собственные источники.

«В настоящий момент российские телеканалы показывают телесериал „Во имя любви“ и „Клон“. На местных стриминговых платформах Globo представлен сериалами „Клон“, „Проспект Бразилии“, „Справедливость“, „Железный остров“ и „Тайные истины“», — напомнила газета.

Есть и такая же мера в отношении российских сериалов. По данным издания, холдинг не будет закупать права на показ новых фильмов, мультфильмов и телесериалов из России. Ограничения вводятся на неопределенный срок.

Сериалы из Бразилии стали особенно популярными у отечественных телезрителей в 1980-е годы. Тогда советская публика впервые увидела теленовеллу «Рабыня Изаура». Затем последовало множество других сериалов, которые показывают до сих пор.