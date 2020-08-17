СМИ узнали о реставрации дома Лермонтова на Садовой

Корреспонденты сайта обратились в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Там рассказали о ситуации вокруг дома № 61 по Садовой улице, где когда-то жил Михаил Лермонтов.

В 2018 году были выполнены первоочередные консервационные работы, в процессе которых закрыли контур здания и световой фонарь. В мае 2019 года на совещании с представителями театра при участии КГИОП было объявлено, что ведется подготовка проектной документации.

«В октябре 2019 года КГИОП рассмотрел представленный эскизный проект и направил в адрес заявителя ООО „ЛСР. Недвижимость-СЗ“ разъяснения о порядке рассмотрения комплексной проектной документации по сохранению объекта», — заявили в КГИОП.

Никакой новой информации об объекте не поступало.