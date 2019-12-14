  • СМИ: только 8 фильмов с господдержкой окупились в 2019 году

    14 декабря 2019, 13:50

    Алена Макаренко

    Только восемь из 68 фильмов, получивших государственную поддержку, окупились в российском прокате за 11 месяцев 2019 года. Об этом сообщил сайт РБК.
    СМИ: только 8 фильмов с господдержкой окупились в 2019 году

    Прибыль получили такие киноленты: «Любовницы», «Бабушка легкого поведения — 2», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Давай разведемся!», «Балканский рубеж», «Верность». Наибольшую кассу по итогу проката принес военный фильм «Т-34» — 522 миллиона рублей.

    А вот самые большие убытки потерпела приключенческая лента «Тайна печати дракона».

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    Данные приведены на основе базы Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

    Таким образом, на 10 профинансированных фильмов получился только один успешный. Аналитик кинобизнеса Сергей Лавров считает, что такая ситуация в 2019 году ненормальна. По его мнению, причина провала отечественного кино в прокате состоит в самой системе господдержки. Продюссеров не обязуют возвращать полученную субсидию.

    Всего в 2019 году в прокат попали 168 отечественных фильмов. Это на 28 кинокартин больше, чем в 2018-м.

    В 2018 году за январь–ноябрь на большие экраны вышло 54 фильма с господдержкой, но окупились девять из них.

    Министерство культуры России и Фонд кино выделяют на новые фильмы каждый год более пяти миллиардов рублей.