СМИ: только 8 фильмов с господдержкой окупились в 2019 году

Прибыль получили такие киноленты: «Любовницы», «Бабушка легкого поведения — 2», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Давай разведемся!», «Балканский рубеж», «Верность». Наибольшую кассу по итогу проката принес военный фильм «Т-34» — 522 миллиона рублей.

А вот самые большие убытки потерпела приключенческая лента «Тайна печати дракона».

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Данные приведены на основе базы Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Таким образом, на 10 профинансированных фильмов получился только один успешный. Аналитик кинобизнеса Сергей Лавров считает, что такая ситуация в 2019 году ненормальна. По его мнению, причина провала отечественного кино в прокате состоит в самой системе господдержки. Продюссеров не обязуют возвращать полученную субсидию.

Всего в 2019 году в прокат попали 168 отечественных фильмов. Это на 28 кинокартин больше, чем в 2018-м.

В 2018 году за январь–ноябрь на большие экраны вышло 54 фильма с господдержкой, но окупились девять из них.

Министерство культуры России и Фонд кино выделяют на новые фильмы каждый год более пяти миллиардов рублей.