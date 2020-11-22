СМИ: театр Джигарханяна нашел нового худрука

К такому решению сотрудники пришли на общем собрании. Результат обсуждения направлен в департамент культуры Москвы.

«На собрании коллектив единогласно решил просить департамент культуры, чтобы художественное руководство в театре взял на себя известный актер и режиссер Сергей Газаров», — рассказал источник.

Перед этим коллектив театра единогласно решил присвоить организации имя Армена Джигарханяна. С этим предложением сотрудники тоже обратились в столичный департамент культуры.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в 85 лет. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября рядом с дочерью. Приемный сын Степан не был на панихиде — не успел прилететь из США. Прощание прошло в открытом формате в Московском драматическом театре.

За несколько часов до смерти артист позвонил своей второй жене, актрисе Татьяне Власовой, и признался ей в любви. Пара рассталась в 2015 году.

Джигарханян никогда не обращался плохо со своим пасынком. Правду об отношениях актера с приемным сыном раскрыл давний друг актера, киевский композитор Владимир Быстряков, писал сайт eg.ru.