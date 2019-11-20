СМИ: студия Paramount нашла шоураннера для «Стартрека 4»
О возобновлении работы над проектом сообщило издание The Hollywood Reporter. История четвертой части серии началась еще в 2016 году, но в итоге студия не смогла договориться о гонорарах с Крисом Пайном и Крисом Хемсвортом. Первый исполнил роль капитана Кирка, а второй мог вернуться на экраны в образе молодого отца главного героя.
Запросы Пайна стали выше после успеха «Чудо-женщины». Хемсворт «подорожал» из-за участия в фильмах Marvel.
СМИ отмечают, что в новом «Стартрреке» сыграют те же актеры. Зрители увидят знакомых персонажей в исполнении того же Криса Пайна, Закари Куинто, Зои Салданы, Саймона Пегга и Карла Урбана.
Бэйл объяснил отказ Нолана от съемок четвертого «Бэтмена»Подробнее
У фильма, уточнил портал Variety, будет новая история. Кроме того, неизвестно, сохранят ли в картине идею встречи Кирка со своим отцом.
«Стартрек 4» не стоит путать с фильмом, над которым работает Квентин Тарантино, заметили авторы статьи.
Ноа Хоули много работал на телевидении, был режиссером, сценаристом и продюсером. В 2019 году он впервые выступил в качестве постановщика фильма — ленты «Люси на небесах», где сыграла Натали Портман.