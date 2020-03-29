    29 марта 2020, 22:08

    СМИ составили список фильмов для самоизоляции

    Анастасия Кукова

    Журналисты британского издания The Guardian собрали фильмы, которые, по их мнению, будет полезно и интересно посмотреть всем, кто оказался в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
    СМИ составили список фильмов для самоизоляции

    Обозреватели постарались сделать подборку максимально разнообразной, чтобы удовлетворить вкусы всех заинтересованных.

    Если человек оказался на карантине в одиночестве, то ему стоит посмотреть фильм «Изгой» с Томом Хэнксом. Он прекрасно сыграл современного Робинзона Крузо, да и с коронавирусом справился довольно быстро.

    Можно приятно пощекотать нервы триллером «Погребенный заживо». Райан Рейнольдс приходит в себя в заколоченном гробу под землей. С собой у него зажигалка и сотовый телефон.

    Если на карантин попала целая семья или родители с детьми, то можно посмотреть классику ужасов «Сияние». Вы осознаете, что пока вокруг нет психов, близнецов и Джека Николсона, все не так уж плохо.

    «Комната страха» с Джоди Фостер, Джаредом Лето и совсем маленькой Кристен Стюарт заставит вас и ваших детей осознать, как важно быть командой.

    С партнером по карантину можно глянуть фильм с Робертом Паттинсоном и Виллемом Дефо «Маяк». Оба решительны, брутальны и немного пьяны.

    Разрядить обстановку поможет фильм «Вивариум». Молодая пара приезжает выбирать квартиру, и неожиданно оказывается в лабиринте совершенно одинаковых домов.

    Если дело совсем уже плохо, то стоит включить фильм «Марсианин». Героя Мэтта Дэймона бросили на Марсе, но он умудрился не потерять присутствия духа. Карантин по сравнению с такими передрягами обязательно покажется наименьшим злом.