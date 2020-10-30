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    30 октября 2020, 14:13

    СМИ сообщили о смерти главного дирижера Михайловского театра

    Полина Петрова

    Скончался главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников, сообщил секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно в публикации своего Facebook-аккаунта. Эту информацию подтвердили «Пятому каналу» в театре.
    СМИ сообщили о смерти главного дирижера Михайловского театра

    «Да, к сожалению, это так», — заявил собеседник телеканала.

    В настоящий момент информации о причине смерти и дате похорон нет.

    Отмечается, что музыкальному руководителю оперного театра Санкт-Петербурга было 56 лет. Он родился в Москве. Отец дирижера — солист Большого театра Александр Ведерников. Мужчина восемь лет был главным дирижером театра, в котором выступал его папа.