СМИ сообщили о смерти главного дирижера Михайловского театра
Скончался главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников, сообщил секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно в публикации своего Facebook-аккаунта. Эту информацию подтвердили «Пятому каналу» в театре.
«Да, к сожалению, это так», — заявил собеседник телеканала.
В настоящий момент информации о причине смерти и дате похорон нет.
Отмечается, что музыкальному руководителю оперного театра Санкт-Петербурга было 56 лет. Он родился в Москве. Отец дирижера — солист Большого театра Александр Ведерников. Мужчина восемь лет был главным дирижером театра, в котором выступал его папа.