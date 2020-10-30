СМИ сообщили о смерти главного дирижера Михайловского театра

«Да, к сожалению, это так», — заявил собеседник телеканала.

В настоящий момент информации о причине смерти и дате похорон нет.

Отмечается, что музыкальному руководителю оперного театра Санкт-Петербурга было 56 лет. Он родился в Москве. Отец дирижера — солист Большого театра Александр Ведерников. Мужчина восемь лет был главным дирижером театра, в котором выступал его папа.