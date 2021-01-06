СМИ сообщили о переносе вручения премии «Грэмми» из-за пандемии

Собеседники издания заявили, что организаторов напугал резкий рост новых случаев заражения коронавирусом в Калифорнии. При этом сама церемония должна была пройти без участия зрителей.

Но организаторы не хотели отказываться от ведущих и от вручения наград победителям прямо на сцене.

Как сообщило ИА Nation News, в Калифорнии, где должна проходить церемония, за сутки зафиксировали новый рекорд по заражениям коронавирусом: 74 тысячи новых случая. Это и стало причиной переноса вручения музыкальных наград.

Лидером по количеству номинаций в 2021 году стала Бейонсе. Она претендует на получение сразу девяти наград. На втором месте расположились Дуа Липа и Тейлор Свифт. Они претендуют на победу в шести номинациях.

Кроме того, несколько российских музыкантов стали претендентами на получение «Грэмми». Леонид Агутин с альбомом La Vida Cosmopolita претендует на награды сразу в пяти номинациях. В основном в области латиноамериканской музыки.

Кроме него в списке номинантов российский пианист Даниил Трифонов. Награду, как лучшее сольное исполнение классической музыки, он может получить за альбом Destination Rachmaninov: Arrival.