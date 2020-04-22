СМИ: сериал «Зулейха открывает глаза» достиг успеха в эфире

По данным издания, в первую неделю показа сериал Егора Анашкина побил сразу несколько рекордов. Первые пять серий на YouTube посмотрели в общей сложности более девяти миллионов раз, а на официальном сайте телеканала «Россия 1» они собрали около двух миллионов просмотров.

Сериал вызвал широкий общественный резонанс. Он снят по одноименной книге Гузель Яхиной, которая получила за свой роман несколько премий. Писательница призналась, что готова отвечать за литературную основу своей работы. Что касается претензий к фильму, то она переадресовала их к создателям картины.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вступился за сериал. По его мнению, история раскулачивания показана в фильме не так жестко, как это было в действительности.

«Конечно, хочется, чтобы история России не имела ни сучка ни задоринки, но в истории так не бывает. Патриотизм не может быть невежественным», — заметил он.