СМИ: сериал «Друзья» получит продолжение

Не успел мир отпраздновать 25-летие культового сериала «Друзья», как появилась информация, что шесть актеров соберутся вновь, чтобы сняться в продолжении ситкома. Речь идет о специальной часовой серии. Ее снимет телеканал HBO специально для запуска своей стриминговой платформы HBO Max. Об этом сообщил сайт Deadline.

По данным издания, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Лебланк и Мэттью Перри договорились с продюсером о гонорарах. Каждый из них получит от трех до четырех миллионов долларов.

Переговоры о новой серии шли еще с осени прошлого года, но тогда артисты и продюсеры не смогли решить денежный вопрос. Тогда главный креативный директор HBO Max Кевин Рейли осторожно прокомментировал идущие переговоры.

«Интерес есть у всех, но пока я могу сказать только, что появление новой серии возможно», — заявил он.

После нового года актеры и продюсеры снова встретились и смогли договориться. Мэттью Перри на своей странице в Twitter в начале недели пообещал фанатам сериала большие новости, которые они узнают в ближайшее время.

Помогать в производстве новой серии «Друзей» будут исполнительные продюсеры оригинального ситкома Марта Кауфман и Дэвид Крейн.

Сериал «Друзья» впервые появился на телевидение в 1994 году и на протяжении 10 лет сохранял хорошие рейтинги. Его признали одним из лучших ситкомов американского телевидения. 22 сентября 2019 года мир отметил 25-летие со дня выхода первой серии.