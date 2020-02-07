СМИ: сериал «Друзья» получит продолжение
По данным издания, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Лебланк и Мэттью Перри договорились с продюсером о гонорарах. Каждый из них получит от трех до четырех миллионов долларов.
Переговоры о новой серии шли еще с осени прошлого года, но тогда артисты и продюсеры не смогли решить денежный вопрос. Тогда главный креативный директор HBO Max Кевин Рейли осторожно прокомментировал идущие переговоры.
«Интерес есть у всех, но пока я могу сказать только, что появление новой серии возможно», — заявил он.
После нового года актеры и продюсеры снова встретились и смогли договориться. Мэттью Перри на своей странице в Twitter в начале недели пообещал фанатам сериала большие новости, которые они узнают в ближайшее время.
Помогать в производстве новой серии «Друзей» будут исполнительные продюсеры оригинального ситкома Марта Кауфман и Дэвид Крейн.
Сериал «Друзья» впервые появился на телевидение в 1994 году и на протяжении 10 лет сохранял хорошие рейтинги. Его признали одним из лучших ситкомов американского телевидения. 22 сентября 2019 года мир отметил 25-летие со дня выхода первой серии.