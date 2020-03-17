СМИ: съемки фильма «Воздух» остановили из-за коронавируса
Съемки военной драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего остановлены из-за распространения коронавируса. Когда продолжатся съемки — неизвестно. Об этом написал «Петербургский дневник».
Источник издания рассказал, что планировались съемки в Европе. Там должны были снимать немецкие самолеты. Из-за изменений правил перелета поездку пришлось отменить. В Санкт-Петербурге также приостановлена работа.
Зараженных среди команды, работающей над фильмом, нет.