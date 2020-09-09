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    09 сентября 2020, 16:40

    СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение фильма «Борат»

    Полина Петрова

    Британский актер и комик Саша Барон Коэн тайно снял продолжение фильма «Борат», который вышел 14 лет назад, сообщил Collider.
    СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение фильма «Борат»

    По данным журналистов, Коэн успел показать «Борат 2» нескольким представителям киноиндустрии. Уточняется, что в сиквеле главный герой использует маскировку, чтобы коммуницировать с другими людьми. В настоящий момент подробности новой ленты неизвестны, информирует сайт Lenta.ru.

    Как пишут СМИ, один из стриминговых сервисов поддержал деньгами ленту актера. Первую часть истории о выходце из Казахстана в 2006 году выпустила студия Fox. Теперь она принадлежит Disney.

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