СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение фильма «Борат»

По данным журналистов, Коэн успел показать «Борат 2» нескольким представителям киноиндустрии. Уточняется, что в сиквеле главный герой использует маскировку, чтобы коммуницировать с другими людьми. В настоящий момент подробности новой ленты неизвестны, информирует сайт Lenta.ru.

Как пишут СМИ, один из стриминговых сервисов поддержал деньгами ленту актера. Первую часть истории о выходце из Казахстана в 2006 году выпустила студия Fox. Теперь она принадлежит Disney.