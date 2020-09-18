СМИ: российский режиссер Елена Родина скончалась в США

Уточняется, что женщине было 48 лет. В настоящий момент причина смерти Эрсбурн неизвестна. По информации журналистов, у Родиной были проблемы со здоровьем. Подруга Елены Мария Воропаева рассказала, что накануне они собирались встретиться, информирует сайт «Дни.ру».

«Мой супруг работал с Еленой над фильмом „Голая правда“ о художнике Сергее Голлербахе. Мы общались и собирались встретиться, но она была занята написанием докторской», — вспомнила она.

Эрсбурн родилась в Воронеже, училась в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете. В 26 лет она защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге. В 1999 году Родина выиграла грант японского правительства. Ее зачислили на архитектурный факультет Токийского университета Waseda. Там в 2000 году она сняла свой первый фильм под названием «Четыре азиатских города в 2000 году». С 2008 обучалась театральной режиссуре в Берлина. Работала в кино и на телевидении в США и Германии. Ставила спектакли в Дублине, Берлине, а также Нью-Йорке.