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    24 декабря 2020, 08:26

    СМИ: перезагрузку «Секса в большом городе» выпустят на платформе HBO Max

    Артур Блянихов

    На стриминговой платформе HBO Max может появиться продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, на съемочную площадку вернутся исполнительницы всех главных ролей, кроме Ким Кэтролл, сыгравшей Саманту Джонс. Она несколько раз говорила о своем нежелании возвращаться к съемкам в сериале.

    Другая звезда «Секса в большом» городе» Сара Джессика Паркер, выступившая также в качестве продюсера шоу, призналась, что готова принять участие в перезапуске некоторых эпизодов. Она заметила, что после завершения сериала мир сильно изменился и ее героиня могла бы поделиться мыслями о произошедших метаморфозах.

    Другой стриминговый сервис Netflix проявил интерес к некоторым российским контент-продуктам. Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров уточнил, что речь идет о проектах, которые находятся в стадии производства.

    «Netflix приходит ко всем с предложением: все права мне, тебе — деньги. Но для производителя это тяжелая утрата, творцы любят свои сериалы», — добавил Жаров.