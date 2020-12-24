СМИ: перезагрузку «Секса в большом городе» выпустят на платформе HBO Max

По данным издания, на съемочную площадку вернутся исполнительницы всех главных ролей, кроме Ким Кэтролл, сыгравшей Саманту Джонс. Она несколько раз говорила о своем нежелании возвращаться к съемкам в сериале.

Другая звезда «Секса в большом» городе» Сара Джессика Паркер, выступившая также в качестве продюсера шоу, призналась, что готова принять участие в перезапуске некоторых эпизодов. Она заметила, что после завершения сериала мир сильно изменился и ее героиня могла бы поделиться мыслями о произошедших метаморфозах.

Другой стриминговый сервис Netflix проявил интерес к некоторым российским контент-продуктам. Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров уточнил, что речь идет о проектах, которые находятся в стадии производства.

«Netflix приходит ко всем с предложением: все права мне, тебе — деньги. Но для производителя это тяжелая утрата, творцы любят свои сериалы», — добавил Жаров.