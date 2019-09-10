СМИ: Paramount снимет ремейк боевика «Без лица»

Студия намерена создать новый фильм, в котором сыграют другие актеры.

«Paramount Pictures переснимет „Без лица“, боевик Джона Ву 1997 года, в котором снимались Джон Траволта и Николас Кейдж. Студия перезапустит фильм с новым актерским составом. Сценарий к кинокартине напишет Орен Узиэль, продюсером ленты будет Нил Мориц, а Дэвид Пермут займет пост исполнительного продюсера», — написали СМИ.

Имена актеров, которые исполнят главные роли в ремейке пока не называют, сообщил сайт Life.ru. Оригинальный фильм вышел в 1997 году, он стал лауреатом двух кинопремий «Сатурн». По сюжету боевика, агент ФБР Шон Арчи (роль исполнил Джон Траволта) ведет противостояние с международным террористом Кастором Троем (Николас Кейдж).