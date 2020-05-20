СМИ: «Оскар» в 2021 году могут перенести из-за коронавируса

Американская академия киноискусств не исключает перенос 93-й премии «Оскар» из-за пандемии коронавируса. Пока что торжественная церемония запланирована на 28 февраля 2021 года.

«Скорее всего, он („Оскар“ — прим. ред.) будет отложен», — цитирует Variety одного из своих источников, знакомых с вопросом.

Источники утверждают, что речь идет только о планах, потенциальные новые даты и детали еще не известны. Кроме того, эти планы пока далеки от окончательного решения.

Трансляция премии запланирована на 28 февраля 2021 года на телеканале ABC. Другой источник издания утверждает, что дата не менялась.

Из-за пандемии коронавируса в премии уже произошли изменения. Теперь в конкурсе могут участвовать не только те фильмы, которые были показаны в кинотеатрах, но и те, которые только планировалось показать там, но в итоге они вышли онлайн. На это решили пойти, поскольку страны, в том числе США, закрыли кинотеатры из-за коронавируса.

Когда объявляли об изменениях в правилах отбора фильмов, представители академии сказали, что еще слишком рано говорить о переносе премии.