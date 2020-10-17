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    17 октября 2020, 20:50

    СМИ: новая работа Бэнкси появилась в Великобритании

    Дарья Морозова

    Новые граффити в стиле Бэнкси появились в Ноттингеме в Великобритании. Местные жители уверены, что это работа самого художника. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.
    СМИ: новая работа Бэнкси появилась в Великобритании

    Несмотря на это, художник не подтвердил авторство. Пресс-секретарь Бэнкси также заявил, что у него нет никакой информации об этом.

    Произведение представляет из себя нарисованную девочку с велосипедной шиной, которую та крутит, как обруч. Рядом стоит велосипед без заднего колеса. Сам велосипед настоящий.

    Владелец салона красоты, на стене которого были нарисованы граффити, рассказал, что видел, как к зданию подъехал фургон с затемненными окнами. Сначала он не обратил на это внимания, но после появилась работа. После в салон зашел незнакомец и заказал напитки. Мужчина спросил его, кто нарисовал граффити, но незнакомец лишь подмигнул в ответ.

    Жители города предположили, что появление граффити связано с тем, что Ноттингеме высокая заболеваемость коронавирусом.