СМИ: новая работа Бэнкси появилась в Великобритании

Несмотря на это, художник не подтвердил авторство. Пресс-секретарь Бэнкси также заявил, что у него нет никакой информации об этом.

Произведение представляет из себя нарисованную девочку с велосипедной шиной, которую та крутит, как обруч. Рядом стоит велосипед без заднего колеса. Сам велосипед настоящий.

Владелец салона красоты, на стене которого были нарисованы граффити, рассказал, что видел, как к зданию подъехал фургон с затемненными окнами. Сначала он не обратил на это внимания, но после появилась работа. После в салон зашел незнакомец и заказал напитки. Мужчина спросил его, кто нарисовал граффити, но незнакомец лишь подмигнул в ответ.

Жители города предположили, что появление граффити связано с тем, что Ноттингеме высокая заболеваемость коронавирусом.