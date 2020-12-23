СМИ: Netflix заинтересовался несколькими российскими контент-продуктами

Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что представители стримингового сервиса Netflix заинтересовались несколькими российскими контент-продуктами.

Отмечается, что проекты о которых идет речь, в настоящий момент находятся в производстве. Жаров уточнил, что создатели желают сохранить права на контент на территории нашей страны, пишет «Газета.ru».

«Netflix приходит ко всем с предложением: все права мне, тебе — деньги. Но для производителя это тяжелая утрата, творцы любят свои сериалы», — пояснил глава «Газпром-медиа холдинга».

Он добавил, что производители хотят иметь возможность дополнительной монетизации.

Напомним, что осенью стало известно о планах Netflix локализироваться в России. Подписчикам сервиса доступны такие российские сериалы и кино как «Метод», «Эпидемия», «Лучше, чем люди» и другие.