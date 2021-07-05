СМИ назвали место похорон Владимира Меньшова

Похороны советского и российского режиссера Владимира Меньшова пройдут на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что дату похорон назовут позднее.

«Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве», — заявил источник.

Режиссер Владимир Меньшов скончался в одной из московских больниц, куда его поместили для лечения после заражения коронавирусом. По данным врачей, кинодеятель умер от последствий инфекции.

Владимир Меньшов сыграл в кино более 100 ролей. Также он снял огромное количество фильмов, среди которых «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-Мырли». За картину «Москва слезам не верит» режиссер удостоился «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке.

Режиссер Карен Шахназаров в беседе с «360» заявил, что фильмы Меньшова формируют мировоззрение всех людей, для которых русский язык является родным. Смерть режиссера он сравнил с уходом эпохи советского кино.