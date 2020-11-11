СМИ назвали имя актера, который сыграет в «Фантастических тварях» вместо Деппа

В третьей части «Фантастических тварей» может сыграть Мадс Миккельсен. Актер ведет переговоры о своем участии в спин-оффе истории о Гарри Поттере. Ему прочат роль Грин-де-Вальда.

Миккельсен, рассказали источники издания Deadline, находится в топе кандидатов на замену покинувшего проект Джонни Деппа. Переговоры пока находятся на ранней стадии.

Известно, что актер приглянулся режиссеру Дэвиду Йейтсу: именно он снял первые две части «Фантастических тварей» и хочет увидеть Миккельсена в образе волшебника Грин-де-Вальда. Компания Warner Bros., скорее всего, поддержит его решение.

Деппа попросили покинуть франшизу после того, как он проиграл суд таблоиду The Sun. Актер согласился. Если фильм так и не выйдет на экраны или Грин-де-Вальда в нем сыграет кто-то еще, голливудской звезде выплатят восьмизначный гонорар.

Кого еще из артистов авторы «Фантастических тварей» рассматривают на роль главного антагониста ленты, не уточняется. Недавно Warner Bros. вернула фильм в свой календарь премьер: премьера третьей части спин-оффа истории о Гарри Поттере назначена на 15 июля 2022 года.