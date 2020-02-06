СМИ: Миллер может снять нового «Безумного Макса»

По словам инсайдера, студия Warner Bros. одобрила производство нового фильма, съемки которого должны стартовать уже этой осенью в Австралии. Пока нет официальной информации, будет ли играть в этой картине Том Харди.

По данным информагентства, блокбастер «Безумный Макс: Дорога ярости» вышел в прокат 2015 году и собрал около 400 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. После успеха фильма Миллер судился с WB. Он заявил, что ему не выплатили бонус, а студия обвинила режиссера в превышении хронометража и бюджета.