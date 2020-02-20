СМИ: Международный центр Рерихов нарушил условия хранения картин

«Беспокойство вызывает не только плохое содержание их картин, их хранение. Действительно, это безобразие, картины висят над батареями, развешаны в ковровом порядке», — возмутился Стеценко

Он заявил, что уже несколько лет просит проверить условия хранения художественных ценностей.

«Мы за приведение в порядок условий хранения картин, но нужно проверить и целостность изъятого наследия. Я уверен, что так уже много чего не хватает. В апреле 2017 года музей Востока изъял у МЦР наследие, которое хранилось у нас более 26 лет, без составления описи. Мы требуем на протяжении трех лет проверить целостность населения на основании учетных документов МЦР. Я считаю, что это такое же важное требование, как и привести в порядок условия их хранения, что сейчас требуется», — пояснил вице-президент.