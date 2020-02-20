    20 февраля 2020, 14:36

    СМИ: Международный центр Рерихов нарушил условия хранения картин

    Ольга Ситникова

    Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко пожаловался на неправильные условия хранения коллекции картин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Беспокойство вызывает не только плохое содержание их картин, их хранение. Действительно, это безобразие, картины висят над батареями, развешаны в ковровом порядке», — возмутился Стеценко

    Он заявил, что уже несколько лет просит проверить условия хранения художественных ценностей.

    «Мы за приведение в порядок условий хранения картин, но нужно проверить и целостность изъятого наследия. Я уверен, что так уже много чего не хватает. В апреле 2017 года музей Востока изъял у МЦР наследие, которое хранилось у нас более 26 лет, без составления описи. Мы требуем на протяжении трех лет проверить целостность населения на основании учетных документов МЦР. Я считаю, что это такое же важное требование, как и привести в порядок условия их хранения, что сейчас требуется», — пояснил вице-президент.